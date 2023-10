Cuatro ciudadanos residentes en Navarra han encontrado en el suelo de un bar de Valladolid 2.160 euros, un décimode la lotería de Navidad y una cartilla bancaria y lo han entregado a la Policía Nacional para que volviera a las manos de su dueño.

Un hecho que Sara Ramos ha expuesto en el semáforo de 'La Roca', donde ha pedido a los colaboradores su opinión sobre este buen gesto. "¿Esto es un debate?", ha espetado Juan del Val, quien da por sentado que es lo que se debe hacer en esos casos.

"Pero, ¿cómo no te lo vas a quedar?", comenta Berni Barrachina, que asegura: "En el momento en que me lo encuentro es mío". Nacho García indica que si fuera mucho dinero no se lo quedaría pero cree que "hasta 4.550 euros, te los puedes quedar".