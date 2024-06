Los colaboradores de La Rocahan decidido, por última vez, antes de irse de vacaciones, cuáles son para ellos los videos más virales de la semana. En esta ocasión, Juan del Val ha suspendido en todos los aspectos debido a que se trataba de elegir uno gracioso.

Sin embargo, el colaborador ha intentado sobresalir eligiendo un video viral de una "persona haciendo algo completamente perfecto", según describe él mismo. Como se puede apreciar en las imágenes, el video ha salido tal y como él se esperaba.

La reacción de sus compañeros no ha sido la que esperaba el escritor. "Entiendes que no te ríes, ¿no?", apunta Nacho García, mientras que Nuria Roca ha sido más 'dura' con su crítica hacia Juan del Val. "Igual no vuelve la temporada que viene", ha comentado mientras dejaba escapar una pequeña risa.