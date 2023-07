"De la pandemia saldremos mejores". Esta frase era casi como un esperanzador mantra que se repitió durante los peores días del confinamiento, cuando todos se volcaban con los sanitarios y mostraban su lado más solidario en mitad de la crisis sanitaria. Pero el humorista Nacho García, colaborador de La Roca, tiene una versión particular de los hechos. Como explicó en el programa, más que ser mejores o peores personas lo que hizo la pandemia es que "todo el mundo se quito la careta".

Lo dice por su experiencia personal y por lo que le pasó con sus amigos. "Las buenas personas que yo conocía eran buenas personas, pero gran parte de mis amigos me di cuenta de que eran una buena panda de desgraciados", contó, añadiendo además que "no disimularon nada".

Y es que, como confiesa el propio colaborador, durante la cuarentena "lo menos malo" que la pasó fue tener COVID-19. Se arruinó y no pudo contar con la ayuda de algunos de sus amigos: "Me quedé sin dinero porque no tenía trabajo y cuando no ingresas te quedas sin nada. Le tuve que pedir dinero a mi madre y gran parte de mis amigos no se anduvieron con tonterías", dice. Habla de realmente "no sabía" cómo eran y a la hora de la verdad "no disimularon. Luego, tras lo ocurrido, no les echó en falta y dice que lo mejor que le pasó en la vida fue darse cuenta de cómo eran esos amigos.