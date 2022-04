"A mí me pone mucho Macron". Es la inesperada confesión que ha lanzado Antonia San Juan en el plató de La Roca durante el debate acerca de las presidenciales francesas. Ante las imágenes del presidente francés boxeando en campaña electoral, ha sentenciado: "Ya si me gustaba, ahora me gusta más". "No puede parecerme más sexy que un hombre con camisa y corbata y los guantes de boxeo", ha añadido la actriz.

"Quiero un Macron en mi vida", ha aseverado la artista, para quien la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, en cambio, "no tiene morbo". Durante el programa, San Juan también ha comentado la ya viral imagen de Macron con la camisa abierta: puedes ver su divertida reacción en el vídeo que ilustra estas líneas.