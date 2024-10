¿Conducen peor los hombres que las mujeres? Es una pregunta que siempre genera debate, como sucedió en La Roca, donde tras escucharla, los colaboradores se removieron en sus asientos.

Según un reciente estudio, las mujeres tienen menos accidentes cuando conducen, mientras que los hombres tienen más. Al escuchar este dato, Sara Ramos comentó: "¿Nosotras? ¿Quiénes somos nosotras? Porque yo soy la peor conductora de la tierra. Soy un peligro que no debería tener carnet".

Por otro lado, Nacho García fue más cauteloso en su opinión: "Entre debatir sobre quién conduce mejor, si los hombres o las mujeres, y desactivar una bomba, no sé qué prefiero". Sin embargo, acabó admitiendo que se le ha olvidado conducir: "Ha llegado un momento en el que no sé aparcar, no sé coger una rotonda. Cojo el coche, pero mal. El otro día me tuvieron que ayudar a aparcar".

Finalmente, Juan del Val consideró que esta pregunta es "una tontería muy grande". Descubre más sobre su opinión en el vídeo de La Roca.