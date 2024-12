"Cómo se nota que no está Juan del Val": el duelo definitivo entre Sara Ramos y Nacho García para ver quién hace el mejor ramen

Cristina Plaza visita La Roca con la última tendencia gastronómica que arrasa en redes: ¡el ramen! Con Nacho García y Sara Ramos a los 'fogones', la diversión no para en el programa de laSexta. Descubre la 'receta' en el vídeo.

Cristina Plaza trae a La Roca una nueva 'gastrotendencia' que está revolucionando las redes sociales: ¡La fiebre del ramen! Es por eso que ha decidido poner a prueba Nacho García y Sara Ramos y les ha pedido que emplaten un ramen digno de 'like' en las redes.

La periodista les ha ido indicando los pasos a seguir. Sin embargo, a medida que iban introduciendo los ingredientes, Nuria Roca les ha comentado que "parece comida para perro" debido a que estaban colocando la comida sin un orden.

A lo largo del 'cocinado' Cristina Plaza le ha llamado la atención a Sara Ramos por coger todos los ingredientes. "¿Puedes ser más gorrina?", le recrimina Plaza a Ramos. No obstante, el resultado ha terminado encantando a los colaboradores.

"Como se nota que no está Juan porque esto está saliendo bien", ha comentado Sara Ramos al ver que ambos platos son dignos de una "estrella michelín", tal y como comenta Nuria Roca. Por su parte, Nacho García ha añadido que "como se nota que no está Juan porque no hemos incendiado nada".