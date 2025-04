Los colaboradores avisan a Nuria Roca del problema con su look que iba a causarle "inseguridad": "Queríamos mantenerlo en secreto..."

"Te lo tengo que decir, Nuria", destacó Berni Barrachina, quien quería mantenerlo en secreto para no generarle inseguridad, pero "la sinceridad por delante, el que dice la verdad no ofende nunca".

"Querríamos mantener este secreto...", dijo Berni Barrachina después de que Nuria Roca se sentara en la mesa principal tras hacer la introducción del programa. Pero antes de contarle el problema que había con su look y que probablemente le iba a generar inseguridad, el humorista le advirtió de que quien "dice la verdad no ofende nunca".

Por su parte, Juan del Val afirmó que no se lo querían decir para no generarle una inseguridad durante el programa. Pero, ¿qué le pasaba a Nuria Roca? ¡Que se había manchado la camisa! Puedes ver su reacción en el vídeo principal del programa, donde espeta: "Voy a ir echa un cuadro todo el programa". Y no solo por este contratiempo...

