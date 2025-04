El asombro de Gonzalo Miró ante el poder de convicción de Junts: "Cuando dice algo parece que va a misa, pero son una pandilla de mentirosos"

El colaborador de La Roca tampoco ha evitado mostrar su sorpresa ante un "Partido Popular (PP) ejerciendo de partido patriótico" que no saca "rédito político de una confrontación con el Gobierno". Considera que ante una situación así se "tendría que pellizcar".

La guerra arancelaria desatada por Donald Trump contra, prácticamente, todos los países del mundo provoca cierta incredulidad para aquellos que analizan la situación, incluso a nivel nacional. Sin ir más lejos, el colaborador de La Roca Gonzalo Miró mostraba su estupefacción ante la mano tendida que la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez para enfrentar la ofensiva 'trumpista'.

"Ver al Partido Popular (PP) ejerciendo de partido patriótico o no sacar rédito político de una confrontación con el Gobierno me tendría que pellizcar", aseguraba el televisivo, para a renglón seguido poner sobre la mesa otra cuestión de política interna que no le saca de su asombro. Se trata del poder convicción de los neoconvergentes de Carles Puigdemont.

"Me llama mucho la atención el poder que tiene para todo el mundo, en general, la manera que tiene Junts de vender su pollino", sostuvo con cierto tono de sorpresa, la cual también le vislumbraba en el rostro. Entonces, subrayó que "todos los partidos políticos venden su burra y la de todos se cuestiona", pero "de repente cuando Junts dice algo parece que va a misa". Todo, a pesar, en palabras del colaborador, que "son una pandilla de mentirosos".

