¿Hay que rebajar la edad legal para votar a los 16 años? La Roca sale a la calle para ver si los jóvenes españoles están puestos en política. ¿Sabdrán identificar a estos políticos? "Adolfo Suárez", responde una joven al ver una fotografía de El Fary mientras que otra, directamente, confunden a Inés Arrimadas con Irene Montero. Algo que llama todavía más la atención cuando confiesa que ha votado a Ciudadanos.

Pero no solo eso, muchos de ellos no saben reconocer a Yolanda Díaz. Y es que a la ministra de Trabajo le dicen desde que su cara le recuerda a Lola Flores hasta que "parece de derechas": "He estado a punto de decir Ayuso". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo de arriba,