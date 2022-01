Antonio Orozco ha hablado en La Roca de sus hijos, quienes, según ha dicho, son su "proyecto" y su "mejor canción". "Dani es un chaval muy noble, que tiene los pies muy en el suelo y al que le encanta el cine. Se está convirtiendo en una grandísima persona. Creo que el verdadero éxito de esta historia es que es buena gente y, sobre todo, es muy humilde", ha expresado, tras lo que ha confesado que en ocasiones, es su hijo el que le pone los pies en el suelo, y no al revés.

En lo referente a su hija Antonella, de quien no había hablado en los medios hasta ahora, el cantante ha contado que "ha sido una bendición. "Yo no he hablado de este tema nunca, pero en algún momento creí que había que hacerlo y sencillamente me gustó comunicarlo así. Fue bonito. Antonella, que tiene casi dos meses, es una niña que viene con un pan debajo del brazo, ha sido una alegría, para mí ahora es toda la inspiración, todo lo que uno necesita", ha manifestado.

El artista, quien ha bromeado con que la bebé no le deja dormir, ha dicho que Antonella "es muy buena" y que "se porta bien". "De momento ahora, como todos los padres, son muchas preocupaciones, muchas preguntas sin respuesta. Mi amigo Javier Tapias, que es un médico estupendo, dice que los niños tendrían que venir con un libro de instrucciones", ha dicho Orozco, tras lo que ha apostillado que habla "feliz y orgulloso de esto".