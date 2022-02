El 4 de marzo se estrena en el teatro Rialto de Madrid 'La gran depresión', protagonizada por Nuria Roca y Antonia San Juan y dirigida por Félix Sabroso. Los tres han dado las claves de la obra de teatro en La Roca y han hablado de la relación que tienen.

Al respecto, Antonia San Juan se ha sincerado. "Cuando Félix me propone trabajar con Nuria, le dije que sí; tenía la referencia, por David Delfín, de que ella era encantadora. Cuando la conocí, me cayó bien desde el principio y el encuentro fue inmediato. Somos dos personas bastante fáciles a la hora de trabajar", ha indicado. "He tenido buenas compañeras, pero Nuria Roca es la mejor que he tenido nunca, es una alegría", ha añadido.

En este sentido, la actriz ha desvelado que ambas se entienden a la perfección porque siempre dan valor "al respeto" y a "la escucha".

Por su parte, Nuria Roca no ha dudado en afirmar que se trata de "un buen matrimonio bien avenido".