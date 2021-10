La polémica sobre el videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso grabado en la Catedral de Toledo llega al plató de La Roca, donde se ha mantenido un intenso debate sobre esta cuestión. "Creo que C. Tangana, como buen músico y como tipo inteligente, sabía que iba a haber una repercusión grande. Si hubiera grabado el videoclip en un maizal habría pasado bastante desapercibido", ha señalado la periodista Ángeles Caballero, que ha añadido: "Como católica, he de decir que este tipo de videos no me ofenden".

"Me puede parecer de buen o mal gusto, pero no me ofende", ha añadido Caballero, que cree que "lo importante de este asunto" es que el Deán de la Catedral de Toledo "ha reconocido que ha habido un problema de comunicación con el Arzobispo", y ha precisado: "Tengo la sensación de que simplemente pensó que iba a recibir 15.000 euros y que los iba a destinar a fines sociales".

Durante su intervención, Caballero, como "católica del sector crítico", ha querido ahondar en una cuestión más relativa a esta polémica: "Este tipo de sobrereacciones que tiene algunas veces la iglesia católica, e incluso de algunos fieles que van a rezar, las respeto, pero me encantaría que se rezara por determinadas actitudes de la iglesia en los últimos tiempos que son absolutamente graves. Como la pederastia, con las secuelas que tienen en las víctimas. Eso me ofende mucho más que el que un señor baile bachata en la catedral".