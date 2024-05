Ángel Antonio Herrera se mostró muy crítico en La Roca con Eurovisión. El periodista afirmó que es festival "no tiene nada que ver con la política, pero sí se tiñe de algo porque no tiene ningún interés musical", ya que, según dijo, "cuando hemos mandado un friki, hemos funcionado bien, como cuando mandamos a Chikilicuatre, que quedamos decentemente, y cuando mandamos a alguien que canta bien, queda de los últimos". "Y no me refiero a lo de esta chica valenciana, que no es que cante bien", apostilló.

Sin embargo, Herrera subrayó que Chanel, de quien dice que sí es "fan y devoto, quedó extraordinariamente bien", aunque definió a Eurovisión como "un festival de la laca". "Lo ponen todo perdido de lentejuelas, y el que quiera presenciar la música, no debe ver Eurovisión, pero quien quiera asomarse a ver un carnaval en su casa, que lo vea", manifestó el periodista y escritor, quien expresó que el festival le "parece una cosa delirante que no tiene que ver con el talento musical".