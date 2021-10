¿Se ve Ana Milán como presidenta? La actriz se ha hecho eco de una de las tendencias más visibles en redes sociales: "Yo ahora mismo no tengo tiempo, pero además no quiero ser presidenta, quiero ser alcaldesa. Pondría Madrid...". Ha señalado Milán, que en este punto ha reconocido a Nuria Roca que formaciones políticas han intentando acercarse a ella en alguna ocasión: "Me parecería una irresponsabilidad aceptarlo porque creo que hay que estar muy preparado para ello".

"Otra cosa es que no lo estén", ha lamentado la intérprete, que ha admitido que le parece "importante estar preparado" y ha añadido: "Cuando me lo ofrecieron no me sentía así, aunque ahora un poco más". Nuria Roca ha intentado sacarle más información acerca de esta cuestión, pero sin gran éxito al principio. "¿De un lado o de otro?", ha preguntado la presentadora de La Roca. Milán ha respondido entre risas, dando algunas pistas: "De un lado. Del centro. Prometía serlo".