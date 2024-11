En la mesa de actualidad de La Roca, la periodista y redactora jefe de la sección de política en La Razón, Alejandra Clements, analiza qué es lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular en estos momentos tras la devastadora DANA en la Comunidad Valenciana.

A pesar de las rencillas internas dentro del partido, "en el PP no contemplan entregar la cabeza de Mazón, políticamente hablando, porque sería dar la victoria a Sánchez". Por otro lado, explica que "se ha bajado un poco el discurso de cierre de filas", pero eso "no quiere decir que esa responsabilidad dentro del Partido Popular no se asuma".

Asimismo, la periodista Alejandra Clements comenta cuál estaría siendo la nueva estrategia del Partido Popular para quitar de 'responsabilidades' a Mazón y esta sería centrar todos sus esfuerzos en responsabilizar a la ministra Teresa Ribera.

Más noticias sobre la DANA y la gestión política en el vídeo de La Roca.