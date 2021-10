Juan Del Val ha defendido en La Roca que "hay que normalizar el ir al psiquiatra". "Es algo fundamental. Yo estuve durante seis años en tratamiento psiquiátrico. Hubo un momento en el que no estuve bien y no lo comento para hablar de mí, sino para normalizar una situación que es fundamental", ha expresado, tras lo que ha subrayado de forma contundente: "Sin salud mental no hay salud; la salud mental es la salud".

En este sentido, la actriz Antonia San Juan ha señalado que "el cuerpo es el escenario de la mente". "Todo lo que pasa por la cabeza puede afectar la cuerpo. No hay que llegar a la terapia estando enfermo, sino que sencillamente hay que no estar enfermo para no enfermarte", ha manifestado.

Por su parte, Augusto Abelló, psicólogo y psicoterapeuta de Orientación Psicoanalítica ha querido "aclarar un mito": "No es cierto que el que vaya al psicólogo o al psiquiatra esté enfermo o loco; a veces es la parte más sana de todo el sistema". "Es una gran injusticia estigmatizar el dolor psíquico, el trastorno o la enfermedad mental", ha expresado.