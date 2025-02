Las impactantes imágenes de la policía deteniendo al líder de la organización que hackeaba teléfonos: "Nos consideraba estúpidos"

Agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional se reúnen en este vídeo para hablar del caso Navendo, la banda que hackeaba teléfonos para vaciar cuentas bancarias. Los agentes analizan a través de fotografías y documentos cómo es la vivienda en la que se encuentra la banda para elaborar la estrategia de su detención.

"Se hizo una operación policial conjunta y tienen que diversificarse y trabajar en diferentes puntos de España todas las Unidades de Policía", explican. Además, uno de los agentes recuerda cómo fue le momento de la detención del líder de la banda: "Cuando entramos en su casa no se lo creía. No daba crédito, se sorprendió muchísimo, él tenía una conciencia de impunidad total, pensaba que no le iban a pillar en la vida". "Era muy altivo y con un desprecio total a la autoridad", explica el agente, que afirma que les consideraba "estúpidos".

Además, detalla que "el dinero es muy complejo recuperarlo". Como explica en el vídeo Chema Alonso, experto en ciberseguridad, "las víctimas generalmente, no recuperan el dinero, recuperan muy poco al cabo de muchos años". "Siendo optimistas, si recuperamos el 50% es un éxito porque normalmente el dinero ellos lo queman", detalle el agente, que explica que, en este caso, intervinieron "un 20% del dinero que había estafado, muy poco comparado con todo lo que estafaron".

Por último, Selva Orejón, experta en seguridad, destaca que "el resultado de la operación Navedo es para enmarcarlo": "Es un trabajo policial exquisito". "Los delincuentes muchas veces van por delante económicamente, a nivel de conocimiento está la cosa muy equiparada, pero en los grupos delincuentes siempre van a estar sobrepasando la línea y su cintura va a ser mucho más rápida que la del grupo policial", explica. "Los grupos de investigación están muy avanzados, cuentan con muy buenas herramientas y, además, con la tenacidad y con algo que un grupo criminal nunca va a tener, la lealtad", destaca.