El 'estafador del amor' de Carmen usaba fotos de un actor italiano como si fueran suyas: así construía su "castillo de mentiras"

Carmen Gea, víctima de un estafador del amor, presta su testimonio en primera persona a La Red y relata cómo llegó a darle dinero a este ciberdelincuente, pero también, cómo lo descubrió. "¿Tú no serás un farsante?", le preguntaba ella cuando su actitud le generaba sospechas o alguien la ponía sobre aviso. "No, no. Tú no le hagas caso a nadie, solo me tienes que hacer caso a mí. Te estoy diciendo que soy una persona honesta y honrada", respondía él. Para convencerla, le hizo una videollamada que duró tan solo unos segundos en la que ella no pudo verle la cara.

"La técnica de 'no me está funcionando la videollamada' o 'tengo mala cobertura' es un clásico de todas las épocas. Lo que suelen hacer es que esa videollamada o esté ralentizada o los labios no estén sincronizados o que la imagen tenga mala definición", explica la experta en ciberseguridad Selva Orejón.

Después de ese "encuentro virtual", él le pidió un favor a Carmen. "Me pide que le compre una tarjeta de Google Play. Esa tarjeta él la convertía en dinero", relata. Algo también muy habitual en las estafas, explica José Ignacio San Segundo, policía nacional especializado en fraude de comercio electrónico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. "Solicitan medios de pago difíciles de rastrear porque saben que van a conseguir importes muy elevados y que la policía va a intentar localizarlos", añade.

Carmen llegó a abrir una cuenta en un banco online. "Me dijo que lo que tenía que hacer era escribirle un mail a la ONU diciendo que ya tenemos fecha de boda", cuenta ella. "A las pocas horas, me contesta la ONU y me pide 12.000 euros". Ella rechazó hacer ese pago y ahí fue cuando le pidieron 500 euros. "Entonces, mi sobrino me dijo que le mandara una foto a su teléfono. 'Mira, las fotos que tú tienes son de un actor italiano'".

En el caso de Carmen, su estafador o grupo de estafadores se había hecho pasar por un doctor de Yemen usando fotos de un actor italiano que en algunas de sus películas había ejercido como médico, algo que alimentó el "castillo de mentiras" que le iba construyendo a su víctima. Entre las caracterizaciones del intérprete incluso había algunas en las que tenía heridas, algo que reforzaba la idea de que estaba en una zona de conflicto y además, le daba a su personaje un carácter épico y heroico.

"Si las miras normal no te das cuenta, pero si las amplias y buscas te das cuenta de que esas fotos no son reales y estaban cogidas de algún sitio". Carmen le confrontó: "¿a cuántas mujeres más estás estafando, sinvergüenza?". La víctima de este 'romance Scam' lamenta que, en la mayoría de las ocasiones, las personas que han sido engañadas son las que sienten vergüenza. "Nos sentimos humilladas".