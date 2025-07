Ángeles Caballero, tras las 'cazas' racistas en Torre-Pacheco: "Es el rechazo al pobre y esa idea perversa de que 'vienen a quitarnos el trabajo' como dicen en mítines de Vox"

La periodista de 'El País', Ángeles Caballero, recuerda el testimonio que ha ofrecido en Al Rojo Vivo el periodista y sociólogo de Torre-Pacheco, Paulino Ros, quien ha señalado también los recortes que ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia en políticas sociales, incluidos los cierres de algunos centros de migrantes, que sin duda contribuyen a la migración.

Los migrantes, como ha señalado Ros, "no solo son personas que vienen a trabajar, sino que participan en la vida ciudadana como cualquier otro vecino del municipio", afirma contundente Caballero, señalando el concepto de la "porfobia".

Es decir, tal como aclara y asegura contundente Caballero, "de ver cómo es, al final, el rechazo al pobre y esa idea perversa de que 'vienen a quitarnos el trabajo y el pan de nuestros hijos', como hemos escuchado en tantos mítines de partidos como Vox". Y no, "no es que nos quiten el trabajo, sino que hacen el trabajo que nosotros no estamos dispuestos a asumir porque tiene unas determinadas condiciones", finaliza. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.