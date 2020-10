Tras ocho horas de expedición, las aventureras llegan a la playa. Aunque la alegría y las lágrimas de algunas de las habitantes tardan poco en desaparecer.

Tras echar un primer vistazo, se dan cuenta de que no es el lugar idóneo para establecerse durante toda la supervivencia. No disponen de un espacio seguro para acampar ni tampoco tienen acceso a recursos tan necesarios como la pesca. Eso hace que aumente su desesperación.

"Aquí no hay para marisco ni nada. No hay rocas", comenta AnaPi. "No me gusta nada esta playa", añade. Mientras, el resto de compañeras buscan dónde pasar la noche pero, por un lado, el suelo de la selva está muy duro; y por otro, la arena está mojada y tampoco pueden dormir sobre ella porque la marea cubre prácticamente toda la playa.

Lo único bueno que han encontrado son unos caracoles que hay pegados a unas rocas peligrosas a las que se arriesgan algunas a subir.