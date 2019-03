TRAS LA SURREALISTA DISCUSIÓN DE MANUEL Y JUANMA

Fernando reprocha su actitud a Juanma y Manuel tras la discusión que han tenido en La Isla . Mientras Juanma no se queda callado antes los comentarios de su compañero, Manuel no entra en la discusión, pero lanza un mensaje claro: "A mí me da igual que me llame marica o veneno, yo lo que quiero es irme ya".