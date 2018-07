Cuca García Lorente: "Pensad que esto es vuestra marca, es lo que vosotros queréis comunicar"

Dani, Fabio e Itziar, un aspirante a actor, un organizador de eventos y una camarera, respectivamente, son tres amigos que comparten un piso alquilado y tienen un problema: su salón no invita a la convivencia; desastroso e incómodo, no tiene personalidad alguna y se ha convertido en una zona de paso. Avergonzados de las condiciones de la estancia, no invitan a amigos y familiares.

Está "amueblado" con dos camas que hacen las veces de sofás, duros como piedras, una vieja mesa, un mueble bar y un colchón apoyado en la pared. Carece de las funciones propias de un salón.

Los tres compañeros se han puesto en contacto con 'La Escuela de Decoración' porque quieren renovarlo para hacerlo más habitable y poder pasar en él más tiempo juntos. El profesional de la Escuela y coach que va ayudarles a buscar soluciones para su salón, va a enfrentarse al reto de unificar los gustos, personalidad y deseos de cada uno de ellos.