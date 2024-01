Javier Aguirre es una leyenda de los banquillos. Ahora disfruta en el Mallorca, donde recibe el cariño de la afición. "La gente es muy suya y si te acogen no te sueltan. Te dan un cariño brutal", dice en entrevista a 'Jugones'.

Sigue en el Mallorca... y rechazó a Arabia Saudí. A la selección. Y eso que las ofertas fueron constantes: "Me llamó la selección de Arabia y dije que no. Si eran dos eran cuatro. Luego ocho... luego catorce. Mi mujer me dijo que me iba solo y lo rechacé".

Nunca se imaginó de entrenador y también se hizo la promesa de retirarse pronto. Ninguna de las dos las ha cumplido: "De jugador dije nunca voy a ser entrenador. Ya también dije que a los 50 años me iba a retirar".

Por último, lanza un mensaje para 'El Chiringuito' y para Josep Pedrerol: "Josep felicidades por el programa... un abrazo grande".