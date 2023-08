Mawuli Mensah es el futbolista de moda en la cantera del Real Betis. El jugador, nacido en Ghana, llega al club sevillano a sus 19 años tras pasar por el Antequera de la Segunda Federación.

Llegó al club malagueño tras pasar cinco años en los Países Bajos, a donde llegó tras dejar su país natal con tan solo trece. Mawuli ha hablado con 'Jugones' sobre cómo ha sido su camino tras abandonar Ghana.

"No puedo decir que no sea difícil, porque hay gente que no puede vivir sin su familia", asegura el futbolista bético. "Extraño a mi familia un montón, siempre comíamos juntos y eso no va a pasar más", ha añadido.

El pasado miércoles debutó con el Betis Deportivo. Lo hizo en un amistoso contra el Mérida anotando un golazo por la escuadra desde fuera del área que sorprendió a sus propios compañeros. Quién sabe si puede ser el primer paso de la próxima estrella que deslumbre al Benito Villamarín.