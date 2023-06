Aún no tiene carné de conducir, pero ya sabe lo que es ganar un rally. Gil Membrado es la gran sensación de la temporada en los rallies españoles, y con apenas 15 años ha ganado su primera gran cita en el Rally Reino de León de la Copa de España de Rallies de Tierra.

'Jugones' ha hablado con Gil tras conseguir el primer gran triunfo de su trayectoria. El jovencísimo piloto asegura que muchos rivales aún no se adaptan a compartir pista con un corredor de 15 años.

"Los pilotos ya están un poco más acostumbrados, pero aún les cuesta que esté peleando con ellos", asegura Membrado, que cree que sus rivales no llevan nada bien verse superados por alguien de su edad: "Les da un poco de rabia que les gane con 15 años".

El catalán se enfrenta a la paradoja de no poder conducir un coche de calle pese a que cada fin de semana lo hace en los caminos de tierra más peligrosos. De hecho, a pesar de haber demostrado su talento al volante, la normativa de la FIA le impide dar el salto al Mundial de Rallies hasta que alcance la mayoría de edad.

"El Mundial marca una edad, que es 18 años, y yo con 15 aún no puedo", explica Gil, aunque asegura que los triunfos y los títulos no son su prioridad. "De momento mi objetivo no es ningún podio ni ninguna victoria, mi objetivo es sumar kilómetros y experiencia", asegura el piloto barcelonés.

A pesar de que aún le falten tres años para poder dar el salto, Red Bull no ha dudado en incorporarle a su academia para asegurarse a la gran promesa del mundo del rally en España.