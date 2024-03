Ana Pastor somete a los concursantes famosos de Generación TOP a la prueba de 'Doble o mitad', donde pueden ganar o perder 300 puntos. La generación Like, formada por Samantha Hudson, Melody y Manuel Huedo eligen la palabra 'Tía'. Pero, ¿de qué será la pregunta? "Ojo, esta es difícil, eh", advierte Ana Pastor, que explica que se trata de una pregunta relacionada con Mortadelo y Filemón.

"¿Qué significa las siglas T.I.A?", pregunta la presentadora a Samantha Hudson, Melody y Manuel Huedo, que confiesan que el actor suponía que la pregunta iría relacionada con ellos. Es más Manuel Huedo se muestra muy seguro de la respuesta. Tanto es así que Samantha Hudson decide marca la opción elegida por su compañero, quien comienza a tener dudas para sorpresa de su equipo.

"Ahora me estoy arrepintiendo un poco", confiesa el actor en el plató, donde Ana Pastor afirma que sus compañeras le están abandonando ante sus dudas. "La mano de dios de Samantha ha marcado", destaca Ana Pastor mientras el actor sigue insistiendo en sus dudas: "Creo que me he equivocado". "¡Qué morro más grande!", afirma Samantha Hudson sorprendida. Pero, ¿qué respuesta es la correcta finalmente? ¿ha acertado Manuel Huedo? ¡Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia!