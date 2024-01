Generación TOP viaja en el tiempo de la mano de Ana Pastor hasta 1993 para que los concursantes y los espectadores jueguen a desempolvar su memoria y traer a la actualidad algunos de los grandes momentos, tanto televisivos como históricos, que permanecen en el recuerdo colectivo de todos los españoles.

Uno de estos hitos grabados en nuestros cerebros es aquel en el que José María Aznar dijo aquello de que hablaba catalán "en la intimidad". Pero, ¿realmente llegó a pronunciar esa frase? Algunos, como Eduardo Navarrete, se acuerdan del "España va bien", y poco más. Otros, como David Meca lo tienen muy claro. Y hay quien, como Ágatha Ruiz de la Prada, se dedican a acusar al resto de copiar.

Sin embargo, por mucho que creamos haber oído estas declaraciones una y mil veces, la respuesta, queridos conciudadanos no es la que creemos. Como era de esperar, los participantes caen como moscas en esta prueba y nosotros mismos tampoco hubiéramos acertado. En realidad, el expresidente del Gobierno dijo lo siguiente: "No solamente la leo desde hace muchos años, sino que la entiendo y, además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también".

"Me quedo muerta, porque es una frase que se ha repetido hasta la infinidad", asegura Bibiana Fernández. "Los periodistas, yo creo que, como tendemos a resumir, alguien debió utilizar lo de 'la intimidad'", explica la presentadora de este concurso.