Alberto Chicote hace con Ágatha Ruiz de la Prada un tramo del Camino de Santiago que también hicieron los reyes hace unos años. Esto le recuerda a la diseñadora su relación con la monarquía: "Me acuerdo que tenía cinco años y fui a buscar a la reina con un ramito de flores cuando bajaba del avión".

La familia de Ágatha fue un gran apoyo para Don Juan de Borbón, abuelo del rey Felipe VI, durante su exilio: "Don Juan vivía mucho en casa de mi abuelo", explica De la Prada.

Sin embargo, la diseñadora confiesa no haberse imaginado vestir a alguien de la familia real: "Me gusta vestir a mucha gente, no hacer un traje", desvela a Chicote. Así, desvela que no le gusta el lujo en la moda: "Me parece absurdo gastarse 5.000 euros en un bolso".