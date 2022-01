Ana Guerra se ha adentrado en la bella Galicia con Alberto Chicote. Sin embargo, la artista ya ha reconocido que la naturaleza no es un lugar que le suela dar paz. El motivo no es otro que su pánico a morir: "Todos los miedos y la ansiedad que yo tengo es el pánico al a muerte. Todas las circunstancias en las que un ser humano puede morir empiezan a darte miedo. Cuando te encuentras en la soledad entre las montañas piensas 'vaya.. y si me pasa algo aquí'", ha confesado.

Un miedo que, ha explicado, le apareció después del confinamiento: "Después de estar encerrada tres meses y medio, arranqué con todo eso", ha indicado en su paseo con Alberto Chicote hacia el Monasterio de Santa Cristina, en la Ribeira Sacra. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo principal de esta noticia de Fuera del Mapa.