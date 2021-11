Mariló Montero recuerda junto a Alberto Chicote su carrera. La presentadora empezó a los 16 años en la radio, concretamente en Antena 3 Radio, en Estella, Navarra. Tras unos años Montero recuerda cómo siendo todavía muy joven se fue hasta Costa Rica, donde comenzó en la televisión: "Estuve allí viviendo y trabajando y luego ya me vine a España con 21".

"Era la segunda vez en mi vida que cogía un avión", recuerda Montero de su viaje a Costa Rica con tan solo 19 años: "Fui allí y estaba absolutamente sola. Una maleta, que me llevé la ropa que mi madre y poco más, y me puse a trabajar en la tele". Más adelante Mariló Montero se convirtió en una de las caras más visibles de la mañana en España. "A las 03:00 me levantaba, yo dormí muy poco esos años. Abría yo la redacción a las 06:00", recuerda Montero, que explica como "el guarda de Televisión Española", le "daba la llave": "Encendía las luces y me ponía a trabajar, hasta que llegaban los compañeros y yo ya tenía toda la documentación, ya me sabía el programa entero porque necesitaba estar muy informada".

Y es que la propia presentadora reconoce que es "bastante obsesiva currando": "Solamente me fío de mí, quiero decir, la que está en directo soy yo, la que tiene que defender una última hora soy yo. Son muchas horas de trabajo, pero es vocacional". Aunque asegura que ha sido "inmensamente feliz", Montero también reconcoe que sufrió una época muy mala: "Hubo cosas que denuncié en Televisión Española. Entró en una dirección que amenazaba, que me gritaba todos los días", explica Mariló a Chicote, al que deja alucinado al contar cómo le "ocultaban datos de redactores cuando daban paso al directo": "Lo denuncié a la dirección, a la presidencia, a los sindicatos, a recursos humanos... y a mí no me merece la pena". Puedes conocer más detalles sobre el acoso laboral que denuncia Mariló Montero en el vídeo principal de esta noticia.