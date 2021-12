¿Con qué sueña Mamen Mendizábal? "Sueño con tener más tiempo libre y con que los que me rodean estén bien para vivirlo conmigo, ser buena persona, portarme bien con los demás, dar caña cuando hay que darla..."

La periodista desvela a Alberto Chicote que en su familia la cultura del esfuerzo es muy importante. En 2006, ella fichó por laSexta como presentadora de la segunda edición de informativos: "Mi madre cuando empecé a salir en la tele me dijo 'A mí es que como me gustabas muchísimo más en la radio...'". Mendizábal confiesa entre risas que ese "afán" por quitarle importancia a su trabajo, le ha ayudado mucho "para no creerse nada".

Además, la periodista también confiesa quién es su mayor seguidor en este vídeo.