Después de ver a Cayetano Martínez de Irujo y a Ana Guerra disfrutar del paisaje que nos ofrecen nuestras tierras, ha llegado el momento de que Juan del Val y Xavier Sardá se adentren en la ruta. Alberto Chicote descubrirá junto a ellos la España olvidada y la localidad de Alarcón.

En el primer programa de la noche, Chicote y el periodista y escritor Juan del Val visitan el municipio de Alarcón, en la provincia de Cuenca. Ellos serán los encargados de trasladar al espectador a la edad media en un recorrido que mezcla historia y naturaleza, ya que se trata de una villa medieval que respira historia en cada uno de sus rincones.

En la segunda entrega, Chicote, acompañado del periodista Xavier Sardá, recorrerá la zona del pirineo de Huesca, un entorno increíble pero deshabitado. De esta manera, nos impresionará con las maravillas que se esconden tras lo que llamamos la España olvidada.

A Juan del Val le espera una ruta circular de 9,5 kilómetros desde el Castillo de Alarcón hasta el puente Picazo. Pero ese no será el único reto, Chicote le propone recoger información de los lugares que van visitando y escribir, al final del camino, unas líneas o un pequeño relato.

Saldrán del pueblo y, cruzando el puente de Picazo, se adentrarán en la zona más árida del paseo, para después disfrutar de las vistas del entorno que deja el cauce del río Júcar. Al ser una ruta circular, pondrán fin al camino en la Iglesia Desacralizada de Alarcón, pasando por el puente de Tébar.

El escritor se abre y charla con Chicote sobre su pasado: "No estudié, me echaron de varios institutos". Además, cuenta cómo fue su inicio en el mundo del periodismo después de trabajar en la construcción: “Fue casi ilegal”.

Durante el camino, el chef consigue sacar su lado más íntimo al preguntarle cuestiones acerca de su fama de "golfo": "A mí en general me ha gustado vivir en todos los sentidos. Me parece curioso que a eso se le diga de forma despectiva 'golfo'. Para mí no, desde luego". Asimismo, reflexionan acerca de lo que es realmente la fidelidad.

En la segunda entrega de la noche, nos adentraremos en la España olvidada junto a Chicote y Xavier Sardá. En la zona del Pirineo de Huesca a la que nos traslada el chef, los vecinos se cuentan con los dedos de las manos.

Juntos harán un recorrido por tres pueblos: Lárrede, Susín y Oliván. El camino comenzará en Lárrede, un pueblo en el que la mayor parte del año solo viven dos personas. Desde ahí caminarán hasta la Torraza, para después alcanzar Susín, donde conocerán la importante labor de conservación y rehabilitación que hacen sus vecinos. Más tarde, atravesando árboles centenarios, llegaran a Oliván, el último pueblo de la ruta. Allí visitarán la iglesia de San Juan de Busa.

En la ruta, el periodista habla de su infancia y confiesa que en el colegio "había unos profesores que metían unas hostias...", y cuenta que un día decidió enfrentarse a uno de ellos: "Me vi arreándole yo a él, y dándole patadas".

Sardá cuenta cómo llegó a Radio Nacional de España con 19 años y cómo nueve años más tarde terminó dirigiendo y presentando su propio programa, 'La bisagra'. También dirigió y presentó el polémico late night en televisión 'Crónicas Marcianas', el cual tuvo una gran repercusión mediática. Desvela que durante ese tiempo estuvo casi seis años con guardaespaldas por "miedo".

A pesar de ello, el invitado confiesa que ha pasado mucho tiempo desde entonces y no duda en mandar un mensaje a los que le hicieron sentirse inseguro en esa época de su vida.

También tienen tiempo para conversar con los vecinos de la zona y conocer cómo se organizan para lograr la conservación del pueblo de Susín. Les confiesan que no tienen "condiciones de vida normales", ya que no hay servicios, y a pesar de tener agua corriente, les "falta electricidad para conservar los alimentos".

¿Conseguirá Juan del Val sorprender a Chicote con su relato? ¿Qué mensaje manda Sardá a los que le hicieron sentir inseguro en un momento de su vida?