Cayetano Martínez de Irujo asegura durante su caminata por las Bardenas Reales que eligió "con conciencia" ser un deportista de élite y dejar una carrera: "Fue un shock para mi familia". Así, confiesa a Chicote lo que le dijo el rey emérito: "No sabes el mérito que tienes... De donde has nacido y donde has llegado".

Y es que Cayetano Martínez de Irujo compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona con un caballo alquilado y desvela a Alberto Chicote todo lo que hizo para llegar "a la élite": "Lo más duro es que sales de un palacio y tienes que vivir en un pisito en cualquier parte".

La duquesa de Alba fue a visitarle en uno de sus viajes y Cayetano Martínez de Irujo cuenta en este vídeo cómo fue su visita, donde explica que se sorprendió al ver que le estaba fregando los platos: "Lo hizo con el limpiacristales, pero no la puedes pedir que supiera cuál es el líquido para limpiar los platos".