Lorenzo Caprile cuenta a Alberto Chicote cómo vivió el episodio "más fuerte" de depresión, "la depresión después del éxito".

"Duró un año y medio", asegura Caprile: "Eso sí que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No tener esperanzas, no tener nada"...

El diseñador cree que la salud mental es "la gran cuenta pendiente de la Sanidad": "Reconocer que has padecido un episodio de depresión severa y que has estado fatal es como un tema tabú todavía", confiesa.

Caprile recuerda cómo su pandilla de amigos le apoyó mucho en aquel momento y aprovecha este vídeo de su charla con Chicote para mandarle un mensaje a uno de sus amigos que estuvo con él y con el que ha perdido la relación.