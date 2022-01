Cayetano Martínez de Irujo cuenta a Alberto Chicote cómo, con 50 años, fue a un centro que acababa de abrir en Estados Unidos de Trauma de Infancia para "regenerar" todo su interior y volver a su infancia a 'curar' ciertas vivencias. En su libro autobiográfico, relata episodios de desapego familiar y maltrato infantil por parte de sus cuidadoras.

A pesar de ello, en este vídeo explica todo lo que disfrutó de su madre en sus últimos años de vida: "Me emociona que tuviera tanta confianza en mí y que luego me hiciera tanto caso", algo que desvela no era habitual en la duquesa de Alba. Esto último era algo que no entendían tanto Cayetano como sus hermanos, pero pasado el tiempo Martínez de Irujo asegura haber reflexionado sobre ello: "Mi madre era hija única, recibe un imperio como no he visto otro, no tiene hermanos, su madre se muere cuando tenía siete años y entonces...¡¿Ella qué va a explicar?!". Así, se frustra al recordar su infancia: "No teníamos calor, ni explicación, ni sentido. No teníamos nada".