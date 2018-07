Una vecina de la Cañada Real: "Es el peor sitio del mundo. Si me ven con vosotros me apedrean"

ASEGURA QUE SI LOS DELINCUENTES ENTRAN EN SU CASA "NO SALEN"

Expediente Marlasca ha hablado con una vecina de la Cañada Real que denuncia cómo es la vida en este asentamiento irregular. "Aquí no se puede vivir", ha lamentado, pero también ha advertido: "A mí que no me toquen las narices. Si entran en mi casa, no salen".