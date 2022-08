En el sexto y último episodio de 'Usted está aquí', Wyoming y Trueba debaten sobre política con un chiringuito de playa como escenario. El humorista analiza junto al cineasta la situación política de España y reconoce ante su interlocutor no ser especialmente querido por los mandamases de este país. "He tenido problemas con todos los gobiernos que ha habido", asegura.

Para el cómico, es importante tomar distancia personal con ellos. Por este motivo, nunca ha querido "comer con políticos en activo y que tienen mando en plaza", porque, según analiza, tienen la intención de mostrar con este gesto de acercamiento su lado más humano. "Si te descuidas, te presenta a los niños. A partir de ese día tú ya no le vas a tratar igual", algo que para Wyoming no es nada conveniente. "Tú tienes que estar al margen de eso", afirma.

"Me han ofrecido encuentros con gente que yo no quiero encontrarme. Yo no soy periodista, no valgo para eso. No sé poner distancia", reconoce. Y es por ello que rechazó entrevistar a Luis Bárcenas. "Tengo un contacto que me dijo, 'Oye, que puedes entrevistar a Bárcenas'... Dije 'ni de coña'. Que no quiero. Tengo mi agenda de baile llena", sentencia Wyoming.

'Usted está aquí' es un formato original de ATRESplayer PREMIUM producido por Atresmedia TV y Globomedia (The Mediapro Studio). En él, el Gran Wyoming y David Trueba abordan diversos temas de actualidad en conversaciones cargadas de complicidad. Para ello, se centran en seis temas principales en los que se ahonda a lo largo de los diferentes episodios: patria, bares, religión, humor, sexo, y política.