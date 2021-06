Antes de concluir su entrevista con Jordi Évole Pau Donés quiso dedicar unas emotivas palabras a los familiares, amigos, conocidos... que le acompañaron durante su vida.

A todos ellos les dio las gracias porque, en sus palabras, tuvo "días malos", pero también "momentos muy buenos". "Doy las gracias a todo el mundo que ha colaborado para que mi vida haya sido un auténtico privilegio", dijo en esta conversación.

Algo que también quiso plasmar en la canción de 'Eso que tú me das', uno de los últimos single que lanzó y que dio nombre a su documental junto a Évole. Un cántico de agradecimiento por la vida que le tocó vivir.

En este fragmento de la entrevista el presentador de laSexta también le preguntó por el final y por cómo se lo imaginaba, a lo que él contestó: "De ninguna manera especial. El día que me muera que me incineren y me tiren un poquito aquí y otro poquito en mu pueblo, no quiero grandes algarabías", apostilló al respecto.