"Me da vergüenza ajena": un exmiembro de IM Academy, tras escuchar cómo reclutan a los jóvenes

"Aquí vas a estar en un equipo de emprendedores que te van a apoyar, personas que te van a ayudar a pasar a otro nivel y convertirte en tu mejor versión. Tú más que nadie necesitas esta oportunidad, necesitas ponerte en acción ya, ¡no es cuestión de dinero es cuestión de compromiso!": mensajes como estos eran los que enviaban los miembros de la organización de IM Academy a jóvenes estudiantes para intentar reclutarlos.

"Me da vergüenza ajena, no me reconozco, siento que no soy yo el que habla", confesó en este fragmento un exmiembro de IM Academy que accedió a hablar con Equipo de Investigación, al escuchar el 'speech' que compartía con los jóvenes a los que quería reclutar.

La Academia daba directrices a todos sus trabajadores de cómo debían captar a los estudiantes. Otro exmiembro que habló con le programa mostró "el esquema a seguir" y "los elogios a decir".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2022.

