La Línea tiene la tasa de paro más grande de España, entorno al 30%. Esta situación ha llevado a vecinos de la localidad a aceptar el 'trabajo' de narco y muchos otros lo defienden.

"Yo ahora mismo no tengo trabajo. Si viene alguien y me dice 'te doy 500 euros por hacer esto'. Es una hora y a mí me hace falta. Estoy necesitado. Me obliga la necesidad", explica un vecino.