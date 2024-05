laSexta Columna recuerda el programa de 'El Intermedio' en el que se mostró la importancia de las mujeres que trabajaban allí y que ese día, 8 de marzo, se fueron a manifestar. "Para mi uno de los mejores programas y a la vez uno de los peores de la historia de El Intermedio. La gracia fue ver que no salen las cosas adelante sin la mitad de nuestra sociedad", comenta Gonzo.

Aquel día faltaba ella, Sandra Sabatés, que a menudo toma la palabra en el pico de la mesa, un sitio reservado hasta hace poco solo para el hombre. En el vídeo sobre estas líneas, recuerda lo que significó el caso de la Manada de San Fermín y la ley del solo sí es sí "que pone el consentimiento en el centro y esto también nos permite seguir avanzando".

La redacción de informativos de laSexta aquel 8 de marzo de hace 6 años prácticamente se vació. El equipo al frente de las noticias de las 14:00 horas está compuesto casi en su totalidad por mujeres. "Decíamos que si nos vamos de huelga es que este informativo no se podía hacer y queríamos que eso se viese, pero claro que se viese es irte a negro, fue difícil y fue controvertido", recuerda Helena Resano.

Ana Pastor, por su parte, defiende "un feminismo inclusivo que pelee, pero que no esté todo el día regalando carné de quien puede ser feminista y quien no": "Si es excluyente no vamos a conseguir muchas de las cosas que todavía tenemos que pelear", sentencia.