En tan solo tres semanas, la Policía de Salou registró 60 incidentes por culpa del turismo de borrachera, como comprobó este programa de Equipo de Investigación en 2013. El propio jefe de los agentes restaba importancia a los problemas que este acarreaba en el municipio catalán.

Sin embargo, el turismo de borrachera provocaba que los vecinos estuvieran en pie de guerra. "Con esta gentuza que hay, que hagan el favor de mandarlos a su país", denunciaba una mujer, que no había podido conciliar el sueño en toda la noche y tenía que levantarse a las seis de la mañana para madrugar. "No he podido pegar ojo", se mostraba enfadaba. Como nos contó, este tipo de turismo provocó que los vecinos se marcharan de la zona: "Solo quedamos unos señores viejos y yo. Es una vergüenza para Salou".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.