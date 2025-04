La última comunicación de Esther Estepa con su madre: "Te he mentido muchas veces, estoy en la ruina. Soy mala hija"

En el reportaje 'El asesino de TikTok', Equipo de Investigación sigue de cerca los movimientos de José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita', un usuario de la red social que, tras sus publicaciones, esconde un largo historial criminal, entre ellos la desaparición de Esther Estepa, una mujer de Gandía. El equipo profundiza en los detalles de este caso.

El día de la desaparición de Esther Estepa, ella y 'Dinamita' Montilla recorrían a pie 37 kilómetros desde Denia hasta Gandía. Esther, agotada, llegó con la pierna inflamada y fuerte dolor de cabeza, lo que la hizo sentirse mal. A las 21:02, 'Dinamita' decidió llamar al 112 para pedir ayuda.

En la llamada, informó al operador sobre la inflamación de su pierna y el dolor de cabeza de Esther. La ambulancia llegó al parque de la estación y la trasladó a un centro de salud, aunque 'Dinamita' no la acompañó.

A las 21:24, un médico atendió a Esther, confirmando la inflamación en su pierna y recetándole ibuprofeno. Casi una hora después, una enfermera le administró una inyección intramuscular. A las 4:30 de la madrugada, Esther fue dada de alta médica. Después de ese momento, se perdió todo rastro de ella.

Treinta y tres horas después de salir del hospital, Esther envió un mensaje a su madre, Josefa Pérez, el cual fue leído en el programa Equipo de Investigación. En los mensajes, Esther revelaba su difícil situación: "No tengo trabajo, vivo en la calle con dos amigas argentinas". "Te he mentido muchas veces, estoy en la ruina, me quedo sin móvil, lo venderé". "Te quiero mucho, pero soy mala hija. Me voy fuera de España a vivir, nueva vida en Buenos Aires. Cuídate mucho, mamá".

Josefa, al leer estos mensajes, se mostró desconcertada. "Ella no tenía amigas allí", comentó, y expresó su desconfianza: "En ese momento empiezo a dudar, no creo que sea ella quien los escribe. Ni tiene pasaporte ni nada. ¿Cómo se va a ir a Argentina?". La madre también mostró la denuncia de su desaparición, en la que no se menciona que estuviera acompañada de un hombre, algo que nunca supieron.

*En 2024, agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo sin vida de Esther Estepa, que había desaparecido en el verano de 2023, siendo vista por última vez en Gandía. Con el hallazgo de su cadáver, se confirmaron los peores temores de la familia e investigadores.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa al completo en astresplayer.com