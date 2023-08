Equipo de Investigación sorprende al abogado de 'Los Castañas', Ricardo Álvarez, en Madrid. Los periodistas le preguntan por la estrategia de defensa que tiene pensada para sus clientes. Él responde tajantemente. "Es secreto profesional y no te voy a contar eso", es declaraciones en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Acto seguido, le preguntan por el paradero de sus clientes. "No lo sé y si lo supiera no te lo diría", responde serio. El periodista no duda en explicarle que han tenido problemas en la Línea con sus clientes. "Nos han amenazado con quemaros el coche", señala el periodista.

"¿Os lo han quemado? ¿Te consta que han sido ellos? Entiendo que viváis de esto, pero yo vivo de mi trabajo. Respeta el mío y yo respeto el tuyo", insiste el abogado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.