Cuentas desorbitadas en ferias, esa es la queja de muchos usuarios en redes sociales, no solo por el precio sino también por la mala calidad de los productos. Equipo de Investigación contacta con uno de ellos, que asegura que la calidad era "tan mala" que no llegaron a cenar.

Para comprobarlo, el programa viaja hasta las Islas Baleares en busca del feriante que mencionan en estas quejas. Allí tiene montado su caseta en un mercado medieval de una localidad de Mallorca. Los precios oscilan entre 15 y 20 euros, cuenta una vecina del pueblo, y señala que ha llegado a ver una botella de vino por 100 euros: "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella".

Uno de los responsables del puesto asegura que los precios excesivos por los que protestan son "inciertos" y apunta a las consecuencias que tuvieron para un negocio suyo y las críticas de Tripadvisor: "Me han arruinado". "Hay empresas que se dedican a eso. Cuando quieren meten críticas buenas, cuando quieren meten críticas malas", indica, y cree que el problema lo tiene el cliente: "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas".