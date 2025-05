Una tecnóloga de los alimentos revela que el chocolate negro no es más saludable: "La mayor parte de estos estudios están financiados por la propia industria"

En una entrevista con Equipo de Investigación, Beatriz Robles desmiente el mito de que el chocolate negro amargo es saludable. "Nutricionalmente, no podemos afirmar que uno sea mejor que otro, porque no existe una diferencia significativa", señala la experta.

Equipo de Investigación localiza a la tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles, quien desmiente en el programa el mito de que el chocolate negro es saludable. Según Robles, que una tableta indique un 99% de cacao no significa que sea más sana que una de chocolate con leche. "Nutricionalmente no podemos afirmar que uno sea mejor que otro, porque no existe una diferencia significativa", sostiene.

Respecto a cuál engorda más, la especialista aclara: "No se trata de que unos alimentos engorden más que otros, sino de que no son productos que aporten ningún beneficio a la salud". Por eso, recomienda un consumo muy ocasional: "Al final, cuanto menos, mejor".

Además, Robles señala cómo, en los últimos años, se ha difundido la idea de que el cacao es cardiosaludable y que un alto porcentaje de cacao podría ser beneficioso para la salud. Sin embargo, insiste: "La mayoría de los estudios que defienden estas propiedades están financiados por la industria chocolatera, lo que supone un claro conflicto de intereses".

