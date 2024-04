David de Lamo, revendedor de zapatillas, accede a hablar con Equipo de Investigación sobre cómo es capaz de hacerse con los lanzamientos más exclusivos de zapatillas. Según nos contó en este programa que se emitió en 2021 y que laSexta ha vuelto a emitir este viernes, es gracias a 'Discord', una red social a la que se accede por invitación y en la que, bajo previo pago, tiene enlace directo a las rifas de zapatillas.

Para conseguir ganarlas, los reventas también hacen uso de los 'bots', explicó este revendedor de zapatillas, ya que hay algunos ejemplares que se venden en "cuestión de un minuto". "Gracias a ellos he podido sacar unos cinco o diez modelos", afirmó, y unos "modelos de los que había mucha demanda".

"¿Le parece ético?", le preguntó la reportera, a lo que David de Lamo respondió: "No, no lo es. Lo utilizaba porque no existía otra forma de conseguir las zapatillas".

*El contenido al que hace referencia la información del texto forma parte de un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.