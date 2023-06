Tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk y el desmantelamiento de su sede española, el antiguo director general de la compañía no quiso hacer declaraciones a Equipo de Investigación. Sin embargo, el programa logró contactar con una persona conocedora de las entrañas de la empresa: Pedro Ricote, que trabajó cinco años en el departamento de contenidos publicitarios, hasta que fue despedido.

"Me citaron para hacer una revisión de cómo había ido el año, vino mi jefe que era la persona responsable que estaba en Londres. Cuando me presenté me dijo: 'Mira, esto no es una entrevista como otra cualquiera, estás despedido'", relató el extrabajador ante las cámaras del programa, donde detalló que por el despido le ofrecieron 50.000 euros.

Además, el antiguo empleado reveló que su sueldo en Twitter rondaba los 60.000 euros brutos, a lo que se sumaban otros beneficios, como el teléfono, seguro privado o gimnasio, y lo que ocurrió después de que el magnate se hiciera con el control de la empresa: "Los trabajadores de Twitter se han estado enterando de novedades de la compañía a través de tuits del propio Elon Musk", aseguraba.

Preguntado acerca de por qué otros exempleados no querían hablar sobre Twitter, Ricote explicó que "siempre se firma" un acuerdo de confidencialidad que él mismo había suscrito. "Una de las cláusulas era que no podía compartir información relativa al despido, pero además que no podía hablar mal de Twitter", reveló. Puedes escuchar la entrevista completa en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de febrero que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.