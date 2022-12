El abogado de Juan José Rico, Jordi Lloret, ha explicado en Equipo de Investigación por qué su cliente no contó a la Policía que Edgar le había confesado que ocultó el cuerpo sin vida de Aurora Mancebo. "Cuando se lo explica todo no sabe si le está tomando el pelo", asevera el abogado. Edgar le había contado que mientras mantenía relaciones sexuales con Aurora le dio "un espasmo" y al tomarle el pulso se dio cuenta de que estaba muerta.

Tras el testimonio de su amigo, la Policía detiene a Edgar acusado de un delito de homicidio. Sin embargo, el joven tiene una reacción "muy fría". "Me miraba con unos ojos que no me estaban viendo, se estaba viendo a él mismo", ha explicado Ángel Galán, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía a Equipo de Investigación.