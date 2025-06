La queja de un peregrino sobre el ambiente festivo en el Camino de Santiago: "Pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril"

Son las 15:00 y reina la calma en Sarria. Las calles están en silencio, pero basta con mirar el reloj para saber que es la calma antes del desembarco: en cuestión de minutos, la estación se llena de peregrinos. En verano, este pequeño pueblo gallego llega a recibir más de 1.000 caminantes al día. Pero muchos de ellos no llevan mochilas ni calzado de montaña. Son los llamados turigrinos, visitantes que hacen los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago con todo organizado: maletas transportadas, alojamientos reservados y, en ocasiones, sin apenas pisar un sendero.

Su presencia ha transformado Sarria: el pueblo cuenta ya con más de 3.000 plazas de alojamiento y, solo en los últimos dos años, han abierto 20 nuevos establecimientos orientados a este perfil de turista. El gasto medio diario de cada uno ronda los 80 euros, una fuente de ingresos clave para la economía local.

Al amanecer, las escenas se repiten: maletas alineadas en los halls de los hoteles, esperando ser recogidas por alguna de las seis empresas que gestionan el traslado de equipaje. El servicio está incluido en los paquetes turísticos del Camino. Incluso Correos ha adaptado su oferta para encargarse del transporte de mochilas.

Víctor Elizalde, un peregrino que lleva documentando su viaje desde hace más de 1.000 kilómetros, se detuvo en Sarria y no pudo evitar su asombro: "He grabado vídeos porque me parecía surrealista. Hasta Correos recoge las maletas. Ha habido momentos en los que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", relata. También denuncia el ambiente festivo de algunos tramos: "He escuchado a gente gritando canciones de Bisbal" o incluso a "un listo que ofrecía llevar en coche a los peregrinos agotados al siguiente pueblo por 100 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2025 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.